لجنة بمجلس النواب الأمريكي تنشر إقرارات ترامب الضريبية

نشرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم الجمعة، الإقرارات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق دونالد على مدى ست سنوات في تحرك استثنائي قبل أيام من تولي الجمهوريين السيطرة على المجلس.

ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة استمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تٌحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي.