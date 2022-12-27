كيف رد ترامب على الجدل بشأن دعم إيفانكا حملته الانتخابية المقبلة؟

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية التي أوردت الخبر، يوم الإثنين، إلى أن ترامب أكد أيضًا أنه طلب من إيفانكا وكوشنر عدم المشاركة في حملته الانتخابية، لحمايتهما من عالم السياسة "اللئيم والبغيض".

وقال ترامب في تغريدته "على عكس التقارير الإخبارية الكاذبة، لم أطلب من جاريد أو إيفانكا أن يكونا جزءًا من حملة 2024 لمنصب الرئيس... وفي الواقع، طلبت منهم على وجه التحديد عدم القيام بذلك".

وأضاف الرئس السابق، البالغ من العمر 76 عامًا "لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل ولا ينبغي أن يتعرضا له أكثر.. أنا ترشحت مرتين، وحصلت على ملايين الأصوات في المرة الثانية لكن التصويت كان مزورًا.. وها أنا ذا أفعل ذلك مرة أخرى".