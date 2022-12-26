وسط أنباء عن "خلاف".. إيفانكا تقضي عيد الميلاد بعيدا عن والدها

قررت إيفانكا ترامب قضاء الوقت مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما خلال عيد الميلاد، وسط أنباء عن تصاعد الخلاف مع والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها، يوم الإثنين، إلى أن إيفانكا المستشارة السابقة في البيت الأبيض البالغة من العمر 41 عاما تقضي معظم وقتها بعيدا عن السياسة، مع زوجها الذي كان أيضا عضوا رئيسيا في فريق ترامب.

وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال، وظهروا جميعا على شبكة "إنستغرام" خلال عطلة في باريس ورحلة إلى مصر بعيدًا عن ترامب الذي يجد نفسه في أزمة شخصية وسياسية عميقة، بحسب التقرير.

ولفتت الصحيفة إلى أن العائلة حضرت أيضا حفل زفاف تيفاني أخت إيفانكا غير الشقيقة، مضيفة أنها لم تنشر صورًا لوالدها واختارت بدلاً من ذلك إظهار أسرتها مع تيفاني.

وقالت الصحيفة: "الحياة صعبة بشكل خاص بالنسبة لترامب في الوقت الحالي، بعد أن خلص التقرير النهائي للجنة مجلس النواب في أحداث 6 يناير، إلى أنه شارك في مؤامرة متعددة الأجزاء لإلغاء النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية لعام 2020".