إيفانكا ترامب تستكشف جمال مصر بعد اعتزالها السياسة ‎‎

وتخلت إيفانكا خلال الرحلة عن إطلالتها المعتادة، إذ ظهرت بإطلالة بسيطة عبارة عن فستان أبيض وحذاء تنس، بينما ارتدى كوشنر الذي بلغ من العمر 41 عامًا، والذي عمل كأحد كبار مستشاري ترامب، قميصًا أبيض وسروالًا قصيرًا وحذاءً رياضيًّا.

وذكرت الصحيفة أن إيفانكا كانت غائبة بشكل ملحوظ عن إعلان حملة والدها الرئاسية في فلوريدا الأسبوع الماضي، والتي تعهد خلالها بـ "جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى" و"ضمان عدم حصول جو بايدن على أربع سنوات أخرى".

وبعد فترة وجيزة، أصدرت إيفانكا بيانًا قالت فيه "أنا أحب والدي كثيرًا.. لكن هذه المرة، اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة.. أنا الآن لا أخطط للانخراط في السياسة".

وأضافت "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية، وأنا ممتنة لأنني حظيت بشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائمًا فخورة بإنجازات إدارتنا".

ووفقًا للصحيفة، فان ترامب البالغ من العمر 76 عامًا طلب من ابنته وزوجها الانضمام إليه على خشبة المسرح لإعلان إطلاق حملته الرئاسية لكنهما رفضا.

وقالت الصحيفة "رغم أن كوشنر لم يكن إلى جانب والد زوجته أو حتى خلفه خلال الإعلان، إلا أنه وقف بين جمهور من 1000 شخص إلى جانب ابني الرئيس السابق الأصغرين، إريك وبارون ترامب، وزوجته ميلانيا".