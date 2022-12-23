لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول توصي بمنع ترامب من الترشح لمناصب عامة

خلُص أعضاء اللجنة النيابية التي حققت في الهجوم الذي استهدف، العام الماضي، مقر الكونغرس الأمريكي في تقريرهم النهائي إلى أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالترشح لأي منصب عام مرة أخرى؛ بسبب تحريض أنصاره على التمرّد.

وجاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات في التقرير الواقع في 845 صفحة والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول واتُّهم ترامب بالتحريض عليها في محاولة فاشلة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية العام 2020.

وفي مقدّمة التقرير الذي نشر، في وقت متأخر من ليل الخميس، قال رئيس اللجنة بيني تومسون: "لقد قطعت بلادنا شوطًا طويلًا.. لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديمقراطية والتحريض على العنف".

وتحضّ الوثيقة المشرّعين على سنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصًا آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولّي مناصب عامة، سواء أكانت فدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية.