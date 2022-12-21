لجنة بالكونغرس تكشف أن ترامب لم يدفع ضريبة دخل في 2020

أظهرت سجلات ضريبية نشرتها لجنة في الكونغرس الأمريكي أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يدفع أي ضريبة دخل خلال آخر عام كامل في فترة رئاسته، إذ أبلغ عن خسائر في إمبراطوريته التجارية الواسعة.

وتظهر السجلات، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في وقت متأخر الثلاثاء، بعد معركة استمرت لسنوات، أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

وجاءت السجلات متعارضة مع الصورة الراسخة للسياسي الجمهوري كرجل أعمال ناجح، بينما يخوض غمار محاولة جديدة للعودة إلى البيت الأبيض.

وأظهرت الوثائق أن ترامب وزوجته ميلانيا دفعا ضرائب بشكل ما خلال سنوات ولايته الأربع، لكنهما تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى في عدة سنوات، مع تعويض دخل النشاط التجاري لترامب عن طريق الخصومات وإعلان الخسائر.