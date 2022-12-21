تقرير نهائي بشأن هجوم أنصار ترامب على الكابيتول

تختتم لجنة من الكونغرس الأمريكي تحقق في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، أعمالها الأربعاء بوضع تقرير نهائي توضح فيه ضرورة توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب لتحريضه على أعمال شغب دموية.

ومن المتوقع أن يتألف التقرير، الذي ستنشره اللجنة عبر الإنترنت، من أكثر من ألف صفحة استنادا إلى إجراء ما يقرب من 1200 مقابلة على مدى ثمانية عشر شهرا ومئات الآلاف من الوثائق إلى جانب أحكام أصدرتها أكثر من 60 محكمة اتحادية ومحاكم أخرى تابعة للولايات.