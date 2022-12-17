الكونغرس يدرس توجيه تهم جنائية لترامب بشأن اقتحام الكابيتول

يعتزم نواب في الكونغرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الاثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية الى الرئيس السابق دونالد ترامب تشمل التمرد، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو".

وذكر الموقع الإخباري أن لجنة فرعية في الكونغرس كانت تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول، سوف توصي بتوجيه ثلاث تهم على الأقل إلى ترامب.

وأضاف نقلا عن شخصين مطلعين على تقرير اللجنة أن التهم هي التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها الاثنين عند الساعة الواحدة ظهرا (18,00 ت غ)، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.