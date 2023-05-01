مجددا.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مجددا.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مضر المومني
مضر المومني

اقتحم ما يقارب 170 مستوطنا ومستوطنة، باحات المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، على شكل مجموعات متفرقة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية المخصصتين للسياحة الأجنبية.

مجددا.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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ودخلت مجموعات المستوطنين من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية بحجة السياحة، وتجولوا في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي رافقتهم خلال جولاتهم.

كما كانت من ضمن المجموعات اليهودية، التي اقتحمت الأقصى اليوم، مجموعات من طلاب المدارس الدينية اليهودية، تلقوا خلال جولاتهم بالحرم القدسي الشريف، محاضرات ودروسا دينية تلمودية.

مجددا.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن شرطة الاحتلال عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

إسراذيل

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