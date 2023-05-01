مجددا.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ودخلت مجموعات المستوطنين من جهة باب المغاربة المخصص للسياحة الأجنبية بحجة السياحة، وتجولوا في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي رافقتهم خلال جولاتهم.

كما كانت من ضمن المجموعات اليهودية، التي اقتحمت الأقصى اليوم، مجموعات من طلاب المدارس الدينية اليهودية، تلقوا خلال جولاتهم بالحرم القدسي الشريف، محاضرات ودروسا دينية تلمودية.