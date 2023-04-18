280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

توافد الآلاف من القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، الإثنين، إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي حالت دون وصول عشرات الآلاف من المصلين.

وقال رئيس حراسة الأقصى عبدالله أبو طالب، لـ"إرم نيوز" إن "ما يقارب 280 ألف مصلِ أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى واستمروا في إحياء ليلة القدر".