280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
توافد الآلاف من القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، الإثنين، إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي حالت دون وصول عشرات الآلاف من المصلين.
وقال رئيس حراسة الأقصى عبدالله أبو طالب، لـ"إرم نيوز" إن "ما يقارب 280 ألف مصلِ أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى واستمروا في إحياء ليلة القدر".
وأكد أبو طالب أن "أوقاف القدس عملت منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك على تهيئة المسجد الأقصى وكافة المرافق في الحرم القدسي الشريف لاستقبال وفود المصلين من مناطق البلاد كافة، إضافة إلى عدد من المسلمين الأجانب القادمين إلى القدس والمسجد الأقصى من أجل هذه الغاية وهي إحياء ليلة القدر".
وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت نقاط ومفارق طرق مؤدية الى مدينة القدس، أمام حركة المركبات وسمحت بالمرور مشيا على الأقدام من أجل التنظيم حسب بياناتها.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية العديد من عناصرها والحواجز الحديدية بذريعة تفادي أي ازدحامات.
يشار الى أن السلطات الإسرائيلية سمحت لمواطني الضفة الغربية بزيارة الأقصى في العشر الأواخر من رمضان حسب شروط العمر والتنسيق الشخصي على المعابر.