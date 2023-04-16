صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين مسيحيين باحتفال "سبت النور" في القدس

وقعت صدامات بين مصلين مسيحيين والشرطة الإسرائيلية خلال الاحتفال بما يعرف بسبت النور في القدس.

وجرت الصدامات عند مدخل كنيسة القيامة على خلفية نصب الشرطة الإسرائيلية حواجز في المكان للتنظيم، حسب بيان الشرطة.

ووفق البيان، فقد "حاول بعض المصلين المسيحيين دخول كنيسة القيامة عنوة"، حيث حددت الشرطة عدد المحتفلين داخل الكنيسة بـ1800، و1200 في الساحة الخارجية".