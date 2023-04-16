صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين مسيحيين باحتفال "سبت النور" في القدس
وقعت صدامات بين مصلين مسيحيين والشرطة الإسرائيلية خلال الاحتفال بما يعرف بسبت النور في القدس.
وجرت الصدامات عند مدخل كنيسة القيامة على خلفية نصب الشرطة الإسرائيلية حواجز في المكان للتنظيم، حسب بيان الشرطة.
ووفق البيان، فقد "حاول بعض المصلين المسيحيين دخول كنيسة القيامة عنوة"، حيث حددت الشرطة عدد المحتفلين داخل الكنيسة بـ1800، و1200 في الساحة الخارجية".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصا بشبهة الاعتداء على أفرادها داخل البلدة القديمة في القدس، فيما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" بأن شرطيًا واحدًا أصيب بجروح وصفت بأنها طفيفة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية في القدس انتشرت منذ ساعات الصباح في منطقة البلدة القديمة بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور، ومرافقة المواكب والزوار وتنظيم حركة المرور، حسب بيان الشرطة الإسرائيلية.
وتحتفل الطوائف المسيحية بسبت النور من كل عام داخل أروقة كنيسة القيامة، كما تتوافد أعداد من المحتفلين والمصلين المسيحيين من جميع مناطق البلاد وخارج إسرائيل.