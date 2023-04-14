هجمات سيبرانية تستهدف بنوكا ومواقع حكومية في إسرائيل

وقال النظام السيبراني الوطني داخل إسرائيل، إنه: "في الساعات الماضية تم رصد وإيقاف محاولات تنفيذ هجوم سيبراني على مواقع البنوك في إسرائيل".

وأوضحت الهيئة الوطنية للسايير، أنه "بفضل دفاعات البنوك الإسرائيلية القوية الإلكترونية، عادت المواقع للعمل".

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، تم إغلاق المواقع الإلكترونية بمكتب البريد وبعض البنوك في إسرائيل اليوم بعد تنفيذ هجوم إلكتروني شنته عناصر معادية لإسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن التقديرات بأن عناصر معادية ستستخدم "يوم القدس" لتنفيذ هجمات إلكترونية بهدف الإضرار بإسرائيل وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة.