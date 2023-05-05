قديروف يدخل على خط الأزمة بين فاغنر والجيش الروسي

وأضاف أن "سوء الفهم موجود دائمًا في الحياة المدنية العادية، ناهيك عن الحرب، حيث لا توجد ذخيرة كافية دائمًا، آمل حقًا أن يستمع الوزير شويغو إلى صوتي وأن يصدر أمرًا إلى هيئة الأركان العامة بترتيب الأمور، هذه هي الطريقة الوحيدة والصحيحة عسكريًا للخروج من الموقف".

وقال قديروف إن "الوحدات الشيشانية قاتلت جنبًا إلى جنب مع فاغنر في أكثر المناطق صعوبة، لقد قاموا معًا بواجب مقدس تجاه الوطن الأم دون تقسيم إلى جنسيات أو ديانات، ويجب أن تأتي مصلحة الدولة وأمن البلاد في المقام الأول، وعندما تنتهي الحرب، أود أن نكون جميعًا فائزين".

وأنهى قديروف كلامه: "إذا غادر الأخ بريغوجين وفاغنر، ستفقد هيئة الأركان وحدة قتالية ذات خبرة، وسيأتي الشقيق الأصغر قديروف وقوات "أخمات" إلى باخموت، إذا كان السيناريو لا يزال على هذا النحو فإن مقاتلينا مستعدون للتقدم واحتلال المدينة، إنها مسألة ساعات، لكنني أود أن نأخذ الكيلومترين المتبقيين من المدينة ليس على حساب أرواح الجنود، ولكن نتيجة التفاهم المتبادل، والدعم، وتصميم القيادة والمقاتلين على الوفاء بأمر القائد الأعلى رئيس روسيا فلاديمير بوتين".