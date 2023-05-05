رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بعد 5 أيام

هدّد رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، الجمعة، بسحب مقاتليه اعتبارًا من 10 أيار/مايو الجاري من مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متّهمًا الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه؛ كي لا يحقّقوا الانتصار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه "كنّا في طريقنا للسيطرة إلى مدينة باخموت قبل 9 أيار/مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة). (...) لذلك، اعتبارًا من 10 أيار/مايو 2023، سننسحب من باخموت"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وكانت تقديرات للبيت الأبيض أشارت يوم الإثنين الماضي، إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من مناطق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن هذا العدد يشمل بناء على تقديرات المخابرات الأمريكية أكثر من 20 ألف قتيل نصفهم من مجموعة فاغنر.