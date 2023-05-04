رئيس فاغنر: هجوم أوكراني مضاد "بدأ بالفعل"

قال يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الأربعاء، إنه يعتقد أن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانية "قد بدأ بالفعل"، مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريجوجن إن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة.

ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في شباط/ فبراير 2022.

وقال بريجوجن "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل... نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية".

وأضاف "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام".