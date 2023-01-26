بلينكن يزور إسرائيل لبحث المخاوف الأمريكية من خطة نتنياهو لـ"إصلاح القضاء"

وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه من المتوقع أن يلتقي بلينكين، يوم الاثنين مع نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ويثير معهما العديد من الملفات المختلفة، وأهمها الخطة التي تم طرحها لإصلاح القضاء بإسرائيل.

وأوضح الموقع العبري، أن "بلينكن، سيصل إلى المنطقة في نهاية الأسبوع، إذ سيبدأ زيارته في مصر ومن هناك سيواصل زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن".

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، لإسرائيل منذ تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو.

ووفق الموقع العبري، فقد "تم استبدال قلق إدارة بايدن، بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول القضية الفلسطينية في الأسبوعين الماضيين بقلق متزايد بشأن تحركات الحكومة ضد نظام العدالة داخل إسرائيل".