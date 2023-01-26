نتنياهو: خطة الإصلاح القضائي ستعزز الاقتصاد

والإصلاحات القضائية، التي لم تتم صياغتها بعد في القانون، ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

وقال نتنياهو إن الخطة المقترحة ستعزز الاقتصاد.

وأضاف: "عندما يمر الإصلاح القضائي، وسوف يمر.. أنا مقتنع بأن الجميع سيرى أن سيادة القانون لم تمس وقد تم تعزيزها، وأن الديمقراطية لا تزال على حالها، بل وتم تعزيزها وأن اقتصادنا الحر لا يزال سليما بل وتم تعزيزه".

يأتي رد نتنياهو في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون إسرائيليون بارزون من أن التعديل القضائي سيؤدي إلى "ضرر غير مسبوق للاقتصاد الإسرائيلي" ووسط احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.