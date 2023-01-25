التنافس في الصلاحيات يشعل خلافات جديدة في حكومة نتنياهو

يواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة جديدة، على إثر رفض وزير الدفاع يوآف غالانت نقل الصلاحيات الخاصة بوزارته لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.

وبموجب الاتفاقيات الائتلافية، يشغل سموتريتش منصبي وزير المالية ووزير ثانٍ في وزارة الدفاع.

كما تم الاتفاق على منحه صلاحيات خاصة تجعله مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وعن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "غالانت رفض خلال لقاء جمعه بنتنياهو وسموتريتش، الليلة الماضية، منح زعيم الصهيونية الدينية الصلاحيات الخاصة التي نص عليها الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن "غالانت أكد خلال الاجتماع رفضه أن يكون هناك قائدان للجيش الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أن "غالانت شدد على ضرورة عدم المساس بالتسلسل القيادي في وزارة الدفاع والجيش".