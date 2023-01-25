إسرائيل.. التماس للمحكمة العليا لفتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو

قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" اليوم الأربعاء، التماسا للمحكمة العليا من أجل فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الالتماس المقدم للمحكمة العليا يأتي على خلفية حصول نتنياهو، على هدايا خلال توليه ذات المنصب في الأعوام السابقة، مبينة أن "رئيس الوزراء لم يعد تلك الهدايا، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون الهدايا".