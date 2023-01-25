إسرائيل.. التماس للمحكمة العليا لفتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو
قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" اليوم الأربعاء، التماسا للمحكمة العليا من أجل فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، إن الالتماس المقدم للمحكمة العليا يأتي على خلفية حصول نتنياهو، على هدايا خلال توليه ذات المنصب في الأعوام السابقة، مبينة أن "رئيس الوزراء لم يعد تلك الهدايا، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون الهدايا".
وأوضحت أن "الحركة الإسرائيلية قدمت مع الالتماس قائمة بالهدايا المفقودة والتي قدمت من رؤساء روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى شخصيات دولية بارزة"، مشيرة إلى أن تلك الهدايا "قيمة جدا"، وفق تعبيرها.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الالتماس الجديد المقدم من الحركة الإسرائيلية لا يتعلق بقضية الهدايا المسماة إعلاميا بـ"القضية 1000"، والتي يحاكم فيها نتنياهو، حاليا بعد تقديم لائحة اتهام ضده، إلى جانب قضايا أخرى.
وتابعت الصحيفة: "تؤكد الحركة أنه وفي إطار الاستجابة لطلب حرية المعلومات قالت المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء، شلوميت بارنيا فارجو، إن محاولاتها لإعادة الهدايا والتي تقدر بملايين الشواكل لم تنجح". مؤكدة أن "الحركة تطالب أيضا أن توضح المستشارة القانونية للحكومة سبب عدم تحركها لرد الهدايا على اعتبار أنها ممتلكات للدولة تلقاها نتنياهو، كجزء من دوره كرئيس للوزراء في فترة ولايته السابقة".
يذكر أن نتنياهو يحاكم بعدد من القضايا الجنائية التي تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة، الأمر الذي يدفع ائتلافه الحكومي الحالي للمضي قدما في خطة الإصلاحات القضائية التي ستنهي ملفه القضائي، وفقا للتقديرات الإسرائيلية.