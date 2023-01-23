تقارير: نتنياهو يسعى لخلق فوضى داخل إسرائيل لإنقاذ نفسه قضائيًا

أكدت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لخلق فوضى في إسرائيل من أجل إنقاذ نفسه قضائياً، مشيرة لوجود مساع من قبل جهات قانونية إسرائيلية لعزله من رئاسة الوزراء.

وقال تقرير لموقع "والا" العبري، إن "نتنياهو يهدف من وراء خطة الإصلاح القضائي لائتلافه الحكومي لخلق الفوضى داخل إسرائيل، بما يمكنه من إغلاق ملفات قضايا الفساد التي تجري محاكمته بها منذ عدة سنوات".

وأشار التقرير، إلى "أنه وفي هذه الحالة فسيكون أي قرار يتخذه نتنياهو يتعلق بإقالة المستشار القانوني للحكومة معقولاً، خاصة في حال كان هناك إجماع داخل الحكومة بأنه لا يمكن العمل مع مستشار قانوني معادٍ".

وأوضح التقرير، أن "خلق نتنياهو للفوضى سيؤدي لصراع تكون فيه الحكومة والنظام القضائي في مواجهة صريحة، وعلى شفا أزمة دستورية"، لافتاً إلى أن ذلك سيتسبب في "خلق بيئة عدائية بين المستويين السياسي والقانوني".