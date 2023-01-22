الاستقالات تهدد إدارة بايدن.. وتظاهرات "غير مسبوقة" ضد حكومة نتنياهو

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيواجه العديد من التحديات الداخلية على مدار العام الجاري، بما في ذلك انخفاض التأييد الشعبي لأدائه الوظيفي، وتحذيرات من موجة استقالات واسعة النطاق ستضرب الإدارة.

وتطرقت الصحف للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحدثت عن "تفاؤل" أوكراني بالحصول على دبابات ألمانية الصنع، على الرغم من رفض برلين. كما سلطت الصحف الضوء على المشهد الإسرائيلي في خضم تظاهرات حاشدة غير مسبوقة شهدتها الشوارع احتجاجاً على سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة.

تحديات داخلية تهدد إدارة بايدن

قالت تقارير أمريكية إن كثرة الأزمات التي يواجهها الرئيس، جو بايدن، في الوقت الحالي، بما في ذلك أزمة الديون وقضية الوثائق السرية، قد تتسبب في موجة استقالات رفيعة المستوى تهدد استقرار الإدارة وفترة الرئيس الديموقراطي المقبلة.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن اعتزام كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، الاستقالة من منصبه، هو الأحدث في ظل التقلبات السياسية التي تضرب إدارة بايدن بشكل شبه يومي، وكان آخرها الإعلان عن كشف جديد لست وثائق سرية بمنزل الرئيس بولاية ديلاوير.

وقالت الصحيفة إنه في حال أقدم كلاين على الاستقالة، سيتسبب ذلك في إرباك خطط البيت الأبيض وتماسكه، نظراً لأن الاستقالة تأتي من مسؤول رفيع المستوى، محذرة من أن القرار قد تتبعه موجة أخرى من الاستقالات على المستوى الأدنى.