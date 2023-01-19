إسرائيل.. دعوات للتظاهر بكثافة ضد حكومة نتنياهو بعد إبطال تعيين درعي

وفي الوقت الذي قدَّرت فيه مصادر إعلامية عبرية، أن قرابة 100 ألف إسرائيلي كانوا قد شاركوا في احتجاجات، السبت الماضي، أغلبهم في تل أبيب، والباقي في حيفا والقدس، أوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، أن تظاهرات، السبت المقبل، ستمتد أيضًا لمدينة بئر سبع الواقعة جنوب إسرائيل.

ويعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عدم لياقة وزير الداخلية والصحة أرييه دِرعي، زعيم حزب "شاس" المتشدد دينيًا، لتولي هذا المنصب، دافعًا جديدًا للحراك الذي يقوده اليسار والوسط في إسرائيل، بعد 3 أسابيع فقط من تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، لا سيما عقب ردود فعل يمينية تطالب بتجاهل قرار المحكمة.