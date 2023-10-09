محلل سياسي لـ"إرم نيوز": أمريكا تعتقد أن إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا

اعتبر المحلل السياسي الأردني، منذر حوارات، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد" أن إسرائيل تواجه خطرًا "وجوديا"، بعد هجوم حماس المباغت.

وقال الحوارات في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إن "ردود الفعل العالمية وخصوصًا من قبل الولايات المتحدة، كانت غير مسبوقة إزاء التصعيد في غزة".