محلل سياسي لـ"إرم نيوز": أمريكا تعتقد أن إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا
اعتبر المحلل السياسي الأردني، منذر حوارات، أن الولايات المتحدة الأمريكية "تعتقد" أن إسرائيل تواجه خطرًا "وجوديا"، بعد هجوم حماس المباغت.
وقال الحوارات في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إن "ردود الفعل العالمية وخصوصًا من قبل الولايات المتحدة، كانت غير مسبوقة إزاء التصعيد في غزة".
وأضاف المحلل السياسي الأردني أن "أمريكا تعتقد الآن أن إسرائيل تواجه خطرًا وجودياً، لذلك تحركت لإسنادها سياسيًا ودبلوماسيًا وعسكريا، دون طلب تل أبيب".
وأوضح الحوارات أن "إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل لأول مرة منذ عام 1973، يعني أن أمريكا تدرك دخول الجيش الإسرائيلي في حرب طويلة"، واصفاً ردود فعل عالمية بـ"المنافقة لعدم إدانتها القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين في القطاع".
وتوقع المحلل السياسي أن العملية المسماة "طوفان الأقصى"، قد تغيّر قواعد التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خصوصًا أن الأولى كانت سابقًا هي الطرف الأقوى في أي مواجهات.
وأضاف أن "وجود عامل الخشية من تكرار ما حدث، يضع سلاحًا في يد الفلسطينيين خلال أي مفاوضات مستقبلية، تجعله الأقوى على الطاولة"، كما توقع أيضًا أن تشهد المرحلة المقبلة مفاوضات جادة؛ في ظل تواجد أسرى إسرائيليين في غزة.
وشنت حركة حماس السبت الماضي هجومًا على إسرائيل تسبب بسقوط أكثر من 800 قتيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بهجوم على غزة أسفر عن مقتل 460 في القطاع حتى الآن.