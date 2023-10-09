إيران تنفي ضلوعها في هجوم "حماس" على إسرائيل

نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الأحد، ضلوع طهران في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل 700 إسرائيلي وجرح ما يزيد على 2000 آخرين، إضافة إلى أسرعشرات آخرين، وفقاً لبيانات صادرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت البعثة في بيان أن "الإجراءات الحازمة التي اتخذتها فلسطين تشكل دفاعا مشروعا تماما في مواجهة سبعة عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الصهيوني غير الشرعي".

ولم تخف إيران دعمها لحماس وتمويلها وتسليحها هي وحركة الجهاد الإسلامي. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة "ندعم فلسطين على نحو لا يتزعزع، لكننا لا نشارك في الرد الفلسطيني، لأن فلسطين فقط هي التي تتولى ذلك بنفسها".

وأشارت بعثة إيران إلى أن "نجاح" عملية حماس كان بسبب المباغتة وهو ما يمثل "أكبر فشل" للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وقالت البعثة "إن الإسرائيليين يحاولون تبرير فشلهم ونسبه إلى القوة الاستخباراتية الإيرانية والتخطيط العملياتي".

وأضافت البعثة "إنهم يجدون صعوبة بالغة في قبول ما يتردد في أجهزة المخابرات عن هزيمتهم على يد مجموعة فلسطينية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط لهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل وأعطوا الضوء الأخضر للهجوم في اجتماع في بيروت عقد يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الصحيفة، وفقا لأعضاء كبار في حركة حماس وميليشيا حزب الله، أن ضباطا من الحرس الثوري الإيراني تعاونوا مع حماس منذ آب/ أغسطس الماضي في التخطيط لعملية التوغل داخل الحدود الإسرائيلية برا وبحرا وجوا في الهجوم الذي يعد أكبر خرق لحدود إسرائيل منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.