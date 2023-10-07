بايدن يكشف عن إجراءات أمريكية لدعم إسرائيل
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، إزاء الأحداث الأخيرة، في أعقاب العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حركة حماس.
وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن "الدعم الأمريكي لإسرائيل راسخ"، محذرا في الوقت ذاته من الذين وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" باستغلال الهجمات التي وقعت صباح السبت، مشددا على أن من "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".
وأكد بأن الولايات المتحدة، تنسق مع عدد من الدول بشأن الأوضاع في إسرائيل، مشيرا إلى أنه تواصل مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للوقوف على التطورات في إسرائيل، فيما أعلن كذلك عن التواصل مع أعضاء في مجلس الشيوخ لبحث التطورات الأخيرة.
وقال بايدن إنه وجه فريق الأمن القومي للانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين، لضمان كل ما تحتاجه إسرائيل، لافتا كذلك إلى أنه وجه فريقه للبقاء على تواصل دائم مع قادة المنطقة، بمن فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن.
واعتبر الرئيس الأمريكي ما جرى في إسرائيل بأنه "مأساة حقيقية" على الصعيد الإنساني، معربا عن حزنه الشديد إزاء ما حدث من "تحطيم للعائلات"، فيما أعرب كذلك عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين الذين جرحوا خلال الأحداث.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش إجراءات تعزيز أمن إسرائيل خلال اتصالاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين.
وجاء في البيان أن "الوزير أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".