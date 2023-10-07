بايدن يكشف عن إجراءات أمريكية لدعم إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل، إزاء الأحداث الأخيرة، في أعقاب العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حركة حماس.

وقال بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، إن "الدعم الأمريكي لإسرائيل راسخ"، محذرا في الوقت ذاته من الذين وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" باستغلال الهجمات التي وقعت صباح السبت، مشددا على أن من "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".