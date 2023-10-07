إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دفع بمزيد من القوات والمعدات العسكرية إلى منطقة غلاف غزة، وذلك في أعقاب العملية العسكرية المباغتة التي نفذتها حركة حماس صباح السبت.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن 4 ألوية مجهزة بكامل معداتها العسكرية، في طريقها إلى بلدات محيط غلاف قطاع غزة، لتعزيز القدرة العسكرية هناك وتحسبا لأي طارئ.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري في أول بيان عسكري بعد الهجوم المباغت لحماس صباح السبت، إن "الاشتباكات ما زالت مستمرة بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في 22 موقعاً في محيط غلاف غزة".
وأضاف "هجاري" أن "سلاح البحرية تمكن من تصفية عشرات المسلحين الفلسطينيين صباح السبت، أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة عن طريق البحر"، معلنا في الوقت ذاته تدمير زورقين وقطعتين بحريتيْن.
وأشار "هجاري" إلى أن عدداً من المدنيين والجنود الإسرائيليين تم أسرهم واحتجازهم لدى حركة حماس، واقتيادهم إلى مناطق مجهولة داخل القطاع، وقال إن مسلحين من الحركة "يحتجزون نحو 50 رهينة حتى الآن داخل منازل في بلدة موشاف بئيري".