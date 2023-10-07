إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة غلاف غزة

وأكد الجيش الإسرائيلي أن 4 ألوية مجهزة بكامل معداتها العسكرية، في طريقها إلى بلدات محيط غلاف قطاع غزة، لتعزيز القدرة العسكرية هناك وتحسبا لأي طارئ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري في أول بيان عسكري بعد الهجوم المباغت لحماس صباح السبت، إن "الاشتباكات ما زالت مستمرة بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في 22 موقعاً في محيط غلاف غزة".