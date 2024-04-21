هل اعترفت فرنسا والاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب بوتين؟

على الرغم من انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيساً بعد التصويت واعتراف باريس وبروكسل به، إلا أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا عارضا بشدة ظروف الانتخابات.

وعلى عكس بيلاروسيا، التي تؤمن بشرعية بوتين، فيما يعتقد الاتحاد الأوروبي وفرنسا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "ليس لديه شرعية ديمقراطية"، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وقبل شهر من الانتخابات، دعت المعارضة الروسية في المنفى، مثل ليونيد فولكوف، الاتحاد الأوروبي إلى رفض نتيجة الانتخابات التي أدت، بشكل غير مفاجئ إلى فوز قيصر الكرملين في 17 مارس، رسميًا، بنسبة 87% من الأصوات.

عند إعلان النتائج، طلب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس، من "المجتمع الدولي" عدم الاعتراف "بشرعية بوتين كرئيس".

لكن باريس، مثل بروكسل، لم تذهب إلى هذا الحد، لقد حافظت العواصم الأوروبية والفرنسية على رجل روسيا القوي كمحاور. لكنها انتقدت سير الانتخابات، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، في إطار علاقة تبدو مخاتلة بينهما ترتفع توتراتها أحيانًا، وتتصاعد كثيرًا.

تصاعد التوترات

وتتصاعد التوترات بين باريس وموسكو، والحلقة الأخيرة من التصعيد حدثت قبل أيام، بعد جدل بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي، حول موضوع الهجوم المميت الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، وجاء هذا البيان الصحفي الروسي قائلا إنه يأمل ألا تكون الخدمات الفرنسية متورطة.