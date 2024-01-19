موسكو تستدعي سفير باريس بعد القضاء على مسلحين فرنسيين في خاركيف

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي، وسلمته مذكرة احتجاج، بحسب بيان للخارجية الروسية.

جاء ذلك بعد تدمير الجيش الروسي نقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركيف الأوكرانية، ومن بينهم فرنسيون.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، "فيما يتعلق بتدمير القوات المسلحة الروسية لنقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركيف، ومن بينهم عشرات الفرنسيين، تم استدعاء السفير الفرنسي إلى وزارة الخارجية".

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية نفذت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وكان معظمهم من المرتزقة الفرنسيين، وأسفرت الغارة عن مقتل نحو 60 مسلحا وإصابة أكثر من 20 آخرين.