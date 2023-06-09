أمريكا تبحث عن السفير القادم لها في إسرائيل.. من هم المرشحون؟

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، بدأ البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية العمل على قائمة المرشحين المحتملين لاستبدال نايدس.

ووفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، سيتم في المرحلة الأولية، إجراء فحوصات لعدة أسابيع، وعندها فقط ستبدأ عملية الاختيار في مجلس الشيوخ، بما في ذلك جلسة الاستماع. وهذه العملية يمكن أن تتأخر لعدة أسباب لا تتعلق بالضرورة بالمرشح نفسه، مثل الأغلبية المحدودة في مجلس الشيوخ، وصعوبة الديمقراطيين في تمرير التعيينات هناك".

وعلى أي حال، يقدر المسؤولون الحكوميون أن عملية الاختيار ستستغرق عدة أشهر، ويأملون أن يصل السفير إلى إسرائيل قبل نهاية العام.

وحتى يتم اختيار سفير جديد، سيتم شغل مكان نايدس من قبل نائبه ستيفاني هاليت، الذي نسق معالجة الإعفاء من التأشيرة.