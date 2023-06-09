بلينكن ونتنياهو يبحثان تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا، خلال اتصال هاتفي، تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، من خلال تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.