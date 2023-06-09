بلينكن ونتنياهو يبحثان تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا، خلال اتصال هاتفي، تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، من خلال تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، إن بلينكن "ناقش أيضا التحديات الإقليمية الأوسع نطاقا، مثل التهديد الذي تشكله إيران"، وأكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بـ"أمن إسرائيل وشراكتنا القائمة منذ 75 عاما".
ومن بين المواضيع التي ناقشها الجانبان، التعاون العسكري والاستخباراتي الذي وصل إلى أعلى مستوياته بين الجانبين، كما اتفقا على تطوير التعاون بين البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي.