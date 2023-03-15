بعد أن قاطعه البيت الأبيض.. نتنياهو يمارس ضغوطاً كبيرة على واشنطن 

وأضاف الموقع أن نتنياهو، طلب من العديد من الشخصيات الأمريكية "المؤثرة"، والتي تربطه بها صلات قوية، بممارسة ضغوط على البيت الأبيض لتغيير موقفها، إلا أن تلك الضغوط لم تُثمر عن نتائج بعد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل منذ أسابيع على ترتيب زيارة إلى واشنطن، لكي يحل ضيفًا على البيت الأبيض، إلا أن طلباته المتكررة قوبلت بالرفض.

وأوضح أن المبرر الأمريكي ينص على أن حكومته تواصل مسيرة تشريع قانون الإصلاح القضائي بالكنيست، على الرغم من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل ومناطق أخرى في العالم.

ولفت "نيوز إسرائيل" إلى أن رفض استقبال نتنياهو بالبيت الأبيض حتى الآن، يتناغم مع الخطوة الأمريكية السابقة، بشأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف، الذي زار نيويورك، للمشاركة في اجتماعات شركة "سندات إسرائيل"، دون استقباله في البيت الأبيض، في العاصمة واشنطن.

وتابع أن الأمر لا يقتصر على نتنياهو فحسب؛ إذ يواجه وزير الدفاع يوآف غلنت، وكذلك وزير الخارجية إيلي كوهين الأمر نفسَه، وكانا قد وجها طلبات عديدة لزيارة واشنطن لكن دون جدوى.