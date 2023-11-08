استقالة رئيس وزراء البرتغال إثر فضيحة فساد‎

استقال رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، على إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدّت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.

وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي إنّ "مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أيّ شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدّمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية" مارسيلو ريبيلو دي سّوزا الذي قبلها. وأكد كوستا، أحد الاشتراكيين القلائل جدّاً على رأس حكومة أوروبية، أنّه لن يسعى لولاية ثانية.

وسيلتقي الرئيس البرتغالي الأربعاء ممثّلي الأحزاب المنضوية في البرلمان، على أن يلتقي الخميس مجلس الدولة، وهو ما يفرضه عليه الدستور تمهيداً لحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. ثم سيوجّه الرئيس خطاباً إلى الأمة لإعلان قراره، وفق بيان للرئاسة البرتغالية.