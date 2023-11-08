استقالة رئيس وزراء البرتغال إثر فضيحة فساد
استقال رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، على إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدّت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.
وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي إنّ "مهام رئيس الوزراء لا تتوافق مع أيّ شبهة تتعلق بنزاهتي. في هذه الظروف قدّمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية" مارسيلو ريبيلو دي سّوزا الذي قبلها. وأكد كوستا، أحد الاشتراكيين القلائل جدّاً على رأس حكومة أوروبية، أنّه لن يسعى لولاية ثانية.
وسيلتقي الرئيس البرتغالي الأربعاء ممثّلي الأحزاب المنضوية في البرلمان، على أن يلتقي الخميس مجلس الدولة، وهو ما يفرضه عليه الدستور تمهيداً لحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. ثم سيوجّه الرئيس خطاباً إلى الأمة لإعلان قراره، وفق بيان للرئاسة البرتغالية.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكلّ السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة".
من جهته طالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة. وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو إثر اجتماع للحزب مساء الثلاثاء "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامّة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.
وقال المدّعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته".
وأضاف أنّ هناك شبهات بأنّه تدخّل شخصياً "لحلحة إجراءات" في إطار هذه القضية وأنّ كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل". وفي كلمته امام الصحافيين قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بُعد حوالى مئة كلم جنوب لشبونة.
وصباح الثلاثاء، تم دهم المقر الرسمي لرئيس الوزراء وعدد من المنازل والوزارات ومكاتب محاماة.
ونظراً للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الاجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الاداريين في شركة Start Campus.
كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.