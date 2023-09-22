البرتغال.. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل المسجلين في مراكز التوظيف

أفاد تقرير صادر عن الحكومة البرتغالية بأن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في مراكز التوظيف ارتفع بنسبة 4.4% في آب/أغسطس الماضي على أساس سنوي، و3.9% على أساس ربع سنوي.

وبحسب صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد التوظيف والتدريب المهني، الشهر الماضي، تسجيل 295361 شخصًا عاطلاً عن العمل في مراكز التوظيف، وهو رقم يمثل 66% من إجمالي 447251 طلب عمل تم تقديمه.

كما ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل المسجلين بنسبة 4.8%، مقارنة بشهر آب/أغسطس 2022، وارتفع بنسبة 7.4% للشهر الثاني على التوالي.

ولفت التقرير إلى تسجيل 41497 عاطلاً عن العمل لدى خدمات التوظيف في جميع أنحاء البرتغال مع نهاية آب/أغسطس الماضي، وهو رقم أعلى مما لوحظ في الشهر نفسه من عام 2022.

في المقابل، بلغ إجمالي عروض العمل التي تم تلقيها طوال الشهر الماضي 9493 عرضًا، وهو رقم أقل مما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2022.

وكشف التقرير أن المجموعات التي كانت أكثر تمثيلاً للعاطلين المسجلين في آب/أغسطس الماضي، هي العمال غير المهرة بنسبة 26.6%، وعمال الخدمات الشخصية وعمال الحماية الأمنية ومندوبو المبيعات بنسبة 19.6%، والموظفون الإداريون بنسبة 12%، ومتخصصو الأنشطة الفكرية والعلمية بنسبة 11.7%.

المصدر: صحيفة "Acoriano oriental" البرتغالية