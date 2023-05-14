تسريبات جديدة تكشف خطط زيلينسكي "الجريئة"

كشفت تسريبات جديدة من وثائق البنتاغون المسربة عن جوانب خفية في شخصية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العسكرية، حيث كشفت أهدافًا عدائية تجاه موسكو تتجاوز مجرد الدفاع.

وقالت الوثائق التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست، إن زيلنسكي اقترح السير في تجاه أكثر جرأة يتمثل باحتلال القرى الروسية لكسب نفوذ ضد موسكو، وقصف خط أنابيب ينقل النفط الروسي إلى المجر، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتزود بصواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل حدود روسيا.

وحصل الرئيس الأوكراني على ثقة الحكومات الغربية برفضه استخدام الأسلحة التي توفرها لشن هجمات داخل روسيا وإعطاء الأولوية لاستهداف القوات الروسية داخل حدود أوكرانيا، إلا أن ذلك مجرد غطاء يُخفي أهدفًا عسكرية أكثر جرأة وعدائية.