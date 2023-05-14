زعيم فاغنر: أوكرانيا تسيطر على 1.7كم من باخموت
أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية التي تقود معظم المعارك في باخموت، ليل السبت، أن القوات الأوكرانية تسيطر على 1.78 كيلومتر مربع من المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.
وقال بريغوجين إن "قواته تقدمت يوم أمس في باخموت 550 مترًا في اتجاهات مختلفة لتصبح مساحة الأراضي التي تحت سيطرتها 216 ألف متر مربع".
وأضاف عبر قناته في التليغرام أنه "من بين 48 مبنى شاهق الارتفاع، لا يزال 29 مع القوات الأوكرانية".
وفي الوقت نفسه قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن "القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاهين بضواحي باخموت".
وكتبت ماليار عبر تطبيق تليغرام "قواتنا تتقدم تدريجيًّا في اتجاهين عبر ضواحي باخموت.. لكن الوضع في المدينة نفسها أشد تعقيدًا".
وأضافت: "بفضل التخطيط الكفؤ للقيادة وشجاعة مقاتلينا، لم يستطع العدو السيطرة على المدينة".