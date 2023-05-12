روسيا تندد بقرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تعتبر قرار المملكة المتحدة بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى خطوة "شديدة العدائية".

وبإعلانها أنها ستزوّد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو"، باتت المملكة المتحدة أول دولة توفر أسلحة بهذا المدى الطويل إلى كييف.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن، ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير".

وأضاف البيان: "يتضح أن بريطانيا مستعدة لتجاوز كل الحدود وأخذ النزاع إلى مستوى جديد بالكامل على صعيد الدمار وإزهاق الأرواح.. روسيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات الناجمة عن الصواريخ الجديدة".