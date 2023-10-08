تقرير أمريكي: بوتين يُراهن على اقتصاد روسيا خلال الحرب

قال موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجح في إحداث تحوّل استراتيجي في الاقتصاد الروسي نحو الإنتاج في زمن الحرب.

وبيّن أن ذلك التحوّل يُترجم اعتقاد بوتين بأن الأنظمة المالية والتصنيعية الروسية، قادرة على الصمود أكثر من نظيراتها في الغرب إلى أن يتحقق النصر العسكري في أوكرانيا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن ذلك التحوّل لا يهدف إلى دعم الاقتصاد الروسي فحسب، بل يعمل أيضاً كوسيلة لمنع الاضطرابات المدنية، التي قد تُهدد قبضة بوتين على السلطة.

وأوضح أنه خلال الأشهر الـ18 الماضية من الحرب، وجه بوتين موارد كبيرة نحو تعزيز إنتاج المعدات العسكرية ودعم الرهن العقاري للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.