"نيويورك تايمز": روسيا تحاول مجددًا الانضمام لمجلس حقوق الإنسان

ذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أن روسيا تعمل على العودة مرة أخرى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر انتخابات مرتقبة، الأسبوع المقبل، ينظر إليها على أنها اختبار لمدى نجاح الغرب في عزل موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، فإن "روسيا تأمل من وراء الخطوة، أن تتمكن من صرف الانتباه عن هجومها على أوكرانيا، واستعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت الجمعية العامة على تعليق عضويتها من المجلس في نيسان العام 2022".

وقالت الصحيفة، إن "مراقبين يتوقعون أن يكون التصويت المقرر، الثلاثاء المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متقاربًا جدًا بسبب الدعم الذي تحظى به روسيا من بعض دول الجنوب المعارضة لهيمنة الغرب".

وأضافت: "يأتي ذلك في وقت أبدت فيه جماعات حقوق الإنسان المستقلة عن دهشتها الكبيرة من ترشح روسيا مجددًا لعضوية المجلس، واصفة إياه باستعراض غير عادي للوقاحة الدبلوماسية".

وفي رسالة إلى البعثات الدبلوماسية في نيويورك، اعتبر "فيليس غاير" مدير معهد "ﺠﺎﻜﻭﺏ ﺒﻠﻭشتين" ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، روسيا غير مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بسبب أعمالها في أوكرانيا، إضافة إلى القمع السياسي في الداخل.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن استعادة عضوية روسيا سيقوض مصداقية المجلس المفوض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويعد تعليق عضوية روسيا، العام الماضي، في المجلس المكون من 47 عضوًا، إهانة سياسية، ستتنافس الآن مع ألبانيا وبلغاريا على مقعدين متاحين لدول أوروبا الشرقية، من أجل محو آثارها.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية