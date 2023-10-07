السفير الروسي: طرد دبلوماسيَّين روسيَّين انتقام أمريكي "تافه"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة "أناتولي أنتونوف" إعلان واشنطن طرد دبلوماسيّين روسيّين، الجمعة، ردّا على طرد مماثل لدبلوماسيَّيْنِ أمريكيّين، بأنه "انتقام تافه".

وقال "أنتونوف"، في بيان نشره على تلغرام في ساعة متأخرة من الجمعة: "في الواقع، إنه انتقام تافه"، مؤكّداً أنّه لم يتمّ تقديم "أيّ حجّة" من الجانب الأمريكي بشأن أسباب هذا الطرد، مضيفا أن "هذا لا يُشرّف الدبلوماسية الأمريكية".

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، طرد دبلوماسيّيْنِ روسيّيْنِ، ردًّا على طرد موسكو دبلوماسيّين أميركيّين الشهر الماضي.