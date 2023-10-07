السفير الروسي: طرد دبلوماسيَّين روسيَّين انتقام أمريكي "تافه"

السفير الروسي: طرد دبلوماسيَّين روسيَّين انتقام أمريكي "تافه"
وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة "أناتولي أنتونوف" إعلان واشنطن طرد دبلوماسيّين روسيّين، الجمعة، ردّا على طرد مماثل لدبلوماسيَّيْنِ أمريكيّين، بأنه "انتقام تافه".
وقال "أنتونوف"، في بيان نشره على تلغرام في ساعة متأخرة من الجمعة: "في الواقع، إنه انتقام تافه"، مؤكّداً أنّه لم يتمّ تقديم "أيّ حجّة" من الجانب الأمريكي بشأن أسباب هذا الطرد، مضيفا أن "هذا لا يُشرّف الدبلوماسية الأمريكية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، طرد دبلوماسيّيْنِ روسيّيْنِ، ردًّا على طرد موسكو دبلوماسيّين أميركيّين الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر": "ردًّا على طرد روسيا الاتحادية، بحجج واهية، اثنين من دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو، ردّت وزارة الخارجية بالمثل، بإعلانها أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".
وأعلنت روسيا، في 14 أيلول/سبتمبر، طردها دبلوماسيَّين أميركيَّين لتواصلهما مع المواطن الروسي "روبرت شونوف" الذي عمل سابقا في القنصلية الأمريكية في مدينة "فلاديفوستوك"، والذي أُوقِف في وقت سابق هذا العام للاشتباه في نقله معلومات سرية حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.
ووفق واشنطن، فقد كُلّف "شونوف" بالمراقبة الروتينية لوسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور.