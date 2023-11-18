"لوفيغارو" تحذر من بسط "فاغنر" نفوذها في بوركينا فاسو

كشف تقرير إخباري فرنسي، أنّ مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بدأت تبسط نفوذها في بوركينا فاسو لحماية النظام العسكري الحاكم هناك، مشيرا إلى حضور لافت للمجموعة وإلى تقارب رئيس المجلس العسكري التاريخي مع روسيا.

وبين التقرير الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ طائرة عسكرية روسية شوهدت قبل أسبوع على المدرج في مطار واغادوغو.

وهبطت طائرة من طراز "إليوشن 76" تابعة للقوات الجوية الروسية في مطار واغادوغو، حيث تم إفراغ شحنة من المعدّات اللوجستية لمجموعة "فاغنر" كما خرج من الطائرة من عشرين إلى أربعين رجلاً، ذهبوا بعد ذلك إلى فندق فخم في عاصمة بوركينا فاسو.

ويوضح مصدر أمني محلي أن "هؤلاء الأشخاص هم بلا شك مرتزقة"، وتساءل التقرير ما هو سبب مجيئهم، معتبرا انّه ربما يكونون هناك لحماية أصول الشركات الروسية، أو بكل تأكيد لحماية النظام.