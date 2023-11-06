بوركينا فاسو تطلق حملات تجنيد واسعة لمواجهة المسلحين

كشفت جمعيات ومنظمات حقوقية في بوركينا فاسو عن تصاعد حملة تجنيد المواطنين التي أطلقتها الحكومة من أجل مواجهة خطر الجماعات المسلحة، الذي يتمدد في البلاد.

واحتجت منظمة "بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والشعوب" اليوم الإثنين، على موجة تجنيد المواطنين للحرب.

ونددت المنظمة في بيان صحفي، بـ "التجنيد المكثف للأشخاص المستهدفين من قبل القوة العسكرية القائمة، لمحاربة الإرهاب" تطبيقًا لقرار التعبئة العامة والإنذار المعتمد في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت المنظمة، إلى أنّ عددا من نشطائها تم اعتقالهم بشكل تعسفي، في إطار حملة التجنيد، وفق ما ذكره موقع "إذاعة فرنسا الدولية".