تقرير: ثلث أراضي بوركينا فاسو تحت سيطرة المسلحين

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، إن ما لا يقل عن 46 منطقة محلية في بوركينا فاسو تتعرض للحصار من قبل الجماعات المسلحة، وفق ما نشره موقع "أفريكا نيوز"، المتخصص في الشؤون الأفريقية.

وذكر التقرير أن نحو 30 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو أصبحت خارج سيطرة السلطات المركزية، وفي هذه المناطق ينشط تأثير هذه الجماعات المسلحة.

وتابع: "يمكننا أن نرى، على سبيل المثال، تأثير هذا الحصار على السكان، كما هو الحال في منطقة باما".

وقال عثمان ديالو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عدد سكان هذه البلدة انخفض بشكل حاد، إذ انتقل من 20 ألف نسمة قبل الحصار إلى ما يقرب من 5 آلاف نسمة".