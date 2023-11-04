تقرير: ثلث أراضي بوركينا فاسو تحت سيطرة المسلحين
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، إن ما لا يقل عن 46 منطقة محلية في بوركينا فاسو تتعرض للحصار من قبل الجماعات المسلحة، وفق ما نشره موقع "أفريكا نيوز"، المتخصص في الشؤون الأفريقية.
وذكر التقرير أن نحو 30 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو أصبحت خارج سيطرة السلطات المركزية، وفي هذه المناطق ينشط تأثير هذه الجماعات المسلحة.
وتابع: "يمكننا أن نرى، على سبيل المثال، تأثير هذا الحصار على السكان، كما هو الحال في منطقة باما".
وقال عثمان ديالو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عدد سكان هذه البلدة انخفض بشكل حاد، إذ انتقل من 20 ألف نسمة قبل الحصار إلى ما يقرب من 5 آلاف نسمة".
وفي هذه المناطق، تعمل نقاط التفتيش والعبوات الناسفة المزروعة على الطرق على الحد من حركة المرور، بينما تستهدف الهجمات العرضية المدنيين والجنود، حسب التقرير.
وأضاف: "أخبرنا أشخاص، من جيبو على سبيل المثال، أن سوق المنطقة، التي كانت من أشهر وأهم أسواق الماشية في غرب أفريقيا، أصبحت ميتة تمامًا. لم تعد هناك منتجات، ولا يوجد شيء يمكن شراؤه أو بيعه.. لا يوجد شيء للبيع. وحتى لو كان لدى أحد سكان جيبو المال، فمن الصعب للغاية شراء المواد الغذائية، لأن السوق يفتقد تمامًا للتزويد".
وتقول منظمة العفو الدولية أيضًا إنها جمعت معلومات عن حالات اختطاف النساء على يد الجماعات المسلحة في المناطق المحاصرة.