محكمة "إيكواس" ترفض إلغاء عقوبات مفروضة على النيجر

واعتبرت المحكمة، وفقًا لقرارها، أن من يمثلون النيجر في الوقت الراهن هم عسكريون استولوا على السلطة بالقوة، وبالتالي فإنهم غير معترف بهم من قبل "إيكواس".

في حين حذَّر محامو دولة النيجر في طلبهم من خطورة الوضع في البلاد، والعواقب الوخيمة للعقوبات على السكان.

وقدمت طلبات بذات الخصوص من قبل 7 أطراف أخرى، بما في ذلك شركة كهرباء النيجر والغرفة التجارية، لكن القضاة يعتقدون أن مصالحهم تتلاقى مع مصالح الحكام الجدد لنيامي، ولذلك اعتبرت طلباتهم غير مقبولة أيضًا.