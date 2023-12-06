لماذا بسطت النيجر "السجاد الأحمر" للروس؟ ‎

يمثل الوجود الروسي المتزايد في الساحل الأفريقي، نجاحًا للرئيس فلاديمير بوتين، بالاستفادة من فشل سياسات فرنسا في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكره موقع "موند أفريك"، الفرنسي المتخصص في التحقيقات الصحفية.

وسلط تقرير إخباري للموقع، الضوء على ما اعتبره "بسطًا للسجاد الأحمر" من قبل النيجر أمام الروس وتوفير موطئ قدم لهم للتمدد في منطقة الساحل الأفريقي.

ويُظهر التوقيع على وثيقة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين النيجر وروسيا، إلى أي مدى استفاد بوتين من إخفاقات سياسة الرئيسين الفرنسيين، فرانسوا هولاند، وإيمانويل ماكرون، اللذين سلّما لمدة عامين، مفاتيح سياسة فرنسا تجاه القارة الأفريقية إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.