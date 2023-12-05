النيجر توجه ضربة جديدة للاتحاد الأوروبي

وجّه النظام العسكري الحاكم في النيجر، ضربة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلال أسبوع واحد، فبعد قرار إلغاء العمل بقانون الهجرة، أبدت السلطات في نيامي تقاربا لافتا مع روسيا، ما يثير قلقا متزايدا من الجانب الأوروبي، وفق ما أوردت مجلة "جون أفريك".

فقد وصل وفد روسي إلى نيامي للتباحث مع السلطات العسكرية الحاكمة، وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أحد أعضاء الحكومة الروسية إلى هذا البلد منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي.

واستقبل الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع الفريق أول يونس بيك يفكورو، رئيس النظام العسكري النيجيري الجنرال عبد الرحمن تياني، وفي نهاية اللقاء، وقع الطرفان على وثائق "في إطار تعزيز تعاونهما العسكري"، بحسب ما ذكرت السلطات النيجرية.

وبحسب تقرير للمجلة، قال النظام العسكري للجنرال عبد الرحمن تياني، إنّه "أنهى مهمتين أمنيتين للاتحاد الأوروبي في يوم زيارة وفد روسي إلى نيامي الإثنين".

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع الجيش الموجود في السلطة تدريجيًا علاقاته مع الشركاء الغربيين للنظام السابق، وبعد حصولهم على تعهّد برحيل القوات الفرنسية، الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، فإنهم يبحثون عن حلفاء جدد واقتربوا بشكل ملحوظ من روسيا.