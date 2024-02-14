الغارديان: المسيّرات "الرخيصة" أكثر فتكًا

وخلافا لمسيرات "بريداتور" الأمريكية باهظة الثمن التي استخدمتها الولايات المتحدة سابقًا، فإن تكلفة المسيرات الأحدث منخفضة ولا تتعدى جزءا بسيطا من سعر الدرونز الأمريكية، ما يمكّن الدول الصغيرة والجهات غير الحكومية من اقتناء المسيرات رخيصة الثمن، بالتالي فرض نفوذها في الصراعات التي كانت تهيمن عليها في السابق القوى العسكرية الكبرى بالعالم.

وقالت الصحيفة: "في إثيوبيا مثلا، لعبت الطائرات من دون طيار دورًا حاسمًا في مساعدة الحكومة الفيدرالية على وقف التقدم السريع لمقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي".

وفي عام 2021، قال الجنرال كينيث ماكنزي، الذي كان آنذاك قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه ولأول مرة منذ الحرب الكورية، تنخرط الولايات المتحدة في صراعات وحروب دون الحفاظ على تفوق جوي كامل.

علاوة على ذلك، أعيد استخدام الطائرات التجارية من دون طيار، المصممة في الأصل للهواة أو لأغراض زراعية، للاستخدام العسكري في الحروب، مثل تلك الدائرة في أوكرانيا وميانمار.

ورغم تكلفتها المنخفضة، أثبتت المسيرات قدرتها الهائلة، لا سيما في الحروب غير المتكافئة.