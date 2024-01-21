نيجيريا.. مسيرات رخيصة الثمن تتسبب بكوارث للمدنيين

قال تقرير إخباري إن التوسع في استخدام الطائرات المسيرة "الدرون" رخيصة الثمن في الحرب الداخلية بنيجيريا، تسبب بمقتل عشرات المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف التقرير، الذي نشرته مجلة "كوريي إنترناسيونال" الفرنسية، الأحد، أن الحرب الداخلية في نيجيريا توقع سكان البلاد تحت رحمة الطائرات بدون طيار الرخيصة التي تُستخدم بشكل غير متناسب، ما يسقط ضحايا مدنيين، والذين غالبا ما يتم الخلط بينهم وبين مقاتلي الجماعات المسلحة.

وأشارت المجلة إلى تأثير انتشار المسيرات رخيصة الثمن في نيجيريا، وهو ما حدث في قرية سقطت عليها قنبلة في 3 ديسمبر، بينما كان سكانها يحتفلون بعيد المولد النبوي الشريف.

وبحسب شهادة سولومون جون، 28 عاما، كان في مبنى مجاور عندما سقطت القنبلة الأولى، فقد هرع بعد الانفجار إلى الخارج ليجد جثثا مقطعة متناثرة على الأرض.

بينما وقعت القنبلة بالقرب من الشجرة، حيث كان معظم النساء والأطفال متجمعين وقت الاحتفال.

وقال جون: "كنا نبكي ونبكي، عندما سقطت القنبلة الثانية بعد حوالي 30 دقيقة".