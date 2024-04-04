رغم أنه الأكبر منذ ربع قرن.. لماذا خلّف زلزال تايوان ضحايا أقل؟

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة الساحل الشرقي لتايوان، وهو أكبر زلزال تشهده الدولة (الجزيرة) منذ أكثر من 25 عامًا، ورغم ذلك فإن عدد الضحايا كان بسيطًا مقارنة بغيره من الزلازل الأخيرة في العالم.

وبلغ عدد قتلى الزلزال حتى صباح الأربعاء 9 قتلى إضافة لأكثر من 900 جريح، وأدى الزلزال الأولي القوي إلى إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان والصين والفلبين.

ونشرت جامعة "نورث إيسترن" تقريرًا عن تلك الظاهرة، مستعينة بتفسير دانيال ألدريتش الأكاديمي بالجامعة المتخصص في التعافي من الكوارث، والذي شارك في دراسة حول الأمر.

وقال ألدريتش: "بالنسبة لمنطقة مكتظة بالسكان، فإن عدد الوفيات المسجلة صغير بشكل ملحوظ مقارنة بقوة الزلزال - وهو دليل على استعداد البلاد للكوارث".

وأَضاف: "ما نراه هنا هو مزيج من ثقافة الحكم (من أعلى إلى أسفل) و (من القاعدة إلى القمة) التي أبقت عدد القتلى منخفضًا نسبيًّا، على حد قوله.