زلزال تايوان.. مشاهد مرعبة لحركة الأرض وتمايل المباني (فيديو)
شهدت العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأربعاء، واحداً من أعنف الزلازل التي عاصرتها، ويوصف بأنه الأقوى منذ 25 عاماً، والذي خلف قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً على الأقل.
وعايش سكان العاصمة تايبيه والمناطق المحيطة التي شهدت الزلزال العنيف، لحظات رعب قوية، حيث تمايلت المباني وانهار بعضها واهتزت الجسور وحدثت انهيارات صخرية في بعض المناطق.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت اللحظات المرعبة، وثقها أشخاص تواجدوا في الشارع أو في منازلهم لحظة وقوع الزلزال.
وقال شهود عيان إن بعض المباني اهتزت من أساساتها، وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد، بالقرب من مركز الزلزال.
وتفاجأ السكان في الساعات الأولى من صباح اليوم بوقوع زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وسط تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في جزر جنوب اليابان والفلبين.
وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع الساعة 07:58 صباحا (2358 بتوقيت جرينتش) على عمق 15.5 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.
وسجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية 25 هزة على الأقل حتى الآن، حيث شعر السكان بالعديد من الهزات الارتدادية التي تبعت الزلزال العنيف.
وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها نحو 5 درجات في تايوان، خلال ساعة بعد الزلزال الأولي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الزلزال كان من الدرجة السادسة العليا في مدينة هوالين بتايوان على مقياس الشدة الياباني من واحد إلى سبعة.
وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه في زلزال بهذه الدرجة تنهار معظم الجدران الخرسانية غير المسلحة ويجد الناس من المستحيل البقاء واقفين أو التحرك دون الزحف.
ولاحقاً، أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أنّ خطر حدوث أمواج "تسونامي" جراء الزلزال العنيف "انتهى إلى حدّ كبير".