زلزال تايوان.. مشاهد مرعبة لحركة الأرض وتمايل المباني (فيديو)

شهدت العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الأربعاء، واحداً من أعنف الزلازل التي عاصرتها، ويوصف بأنه الأقوى منذ 25 عاماً، والذي خلف قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً على الأقل.

وعايش سكان العاصمة تايبيه والمناطق المحيطة التي شهدت الزلزال العنيف، لحظات رعب قوية، حيث تمايلت المباني وانهار بعضها واهتزت الجسور وحدثت انهيارات صخرية في بعض المناطق.