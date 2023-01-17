كم تحتاج أوكرانيا من الدبابات الغربية للتغلب على روسيا؟

كشفت القوى الغربية مؤخراً أنها ستبدأ دعم أوكرانيا بالدبابات لمساعدتها في التغلب على الغزو الروسي، والحرب التي تميزت بتغير الجبهات بدلاً من المناورات الجذرية.

في الآونة الأخيرة كانت القوات الروسية تعمل على تقوية مواقعها، الأمر الذي قد يشير إلى استعدادها لشن موجة جديدة من الهجمات، ما يترك كييف تحت الضغط لإيجاد حل لأزمتها هذا الربيع.